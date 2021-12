Chinese zonnepanelenbranche hekelt Amerikaanse Xinjiang-ban

Chinese fabrikanten van zonnepanelen hekelen het toenemende Amerikaanse toezicht op mensenrechtenkwesties in Xinjiang. Ze beschouwen de nieuwe eisen die Washington stelt voor de import van producten uit de regio als laster die alleen maar bedoeld zou zijn om Amerikaanse bedrijven te helpen concurreren in de snelgroeiende sector. Volgens brancheorganisatie China Photovoltaic Industry Association is er namelijk helemaal geen bewijs dat de makers van zonnepanelen in het Aziatische land betrokken zouden zijn bij dwangarbeid.