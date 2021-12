Transporteur vliegt aardappelen naar Japan vanwege friettekort

Een Amerikaanse transporteur gaat drie vliegtuigen vol aardappelen naar Japan transporteren. Daarmee moet het grote tekort aan aardappelen in dat land worden verlicht. Vorige week maakte fastfoodketen McDonald’s nog bekend dat zijn Japanse filialen daardoor alleen nog kleine porties friet kunnen aanbieden.

‘Flexport is zojuist gecontracteerd om drie 747-ladingen aardappelen naar Japan te vliegen vanwege het tekort aan friet’, zei topman Ryan Petersen van transporteur Flexport op Twitter. Hij verstrekte verder geen details. McDonald’s wilde tegenover persbureau Bloomberg niet bevestigen dat het bedrijf het transport had geregeld.

Het tekort aan aardappelen in Japan wordt veroorzaakt door overstromingen in een haven van het Canadese Vancouver, waar doorgaans veel aardappelen worden ingeladen met Japan als eindbestemming. Ook de leveringsproblemen als gevolg van de coronapandemie zorgen voor tekorten. McDonald’s wilde het probleem mede oplossen door de aardappels op een andere manier naar Japan te krijgen, bijvoorbeeld via luchtvracht.

McDonald’s heeft zo’n 2900 vestigingen in Japan. Het bedrijf hoopt de problemen voor oudejaarsavond te hebben opgelost. Klanten krijgen tijdelijk een korting op menu’s van omgerekend krap 40 eurocent vanwege de kleinere porties friet. Doorgaans worden de menu’s met een middelgrote portie friet geserveerd, waarbij klanten de mogelijkheid hebben om voor een grotere of kleinere portie te kiezen.