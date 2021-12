Quarantaineplicht voor reizigers uit de Verenigde Staten

Reizigers uit een zeerhoogrisicogebied moeten tien dagen in quarantaine. Wel mag deze quarantaine na vijf dagen beëindigd worden, na een negatieve coronatest bij de GGD. Een negatieve coronatest voor reizigers uit de Verenigde Staten blijft ook verplicht.

Momenteel geldt voor vrijwel geen enkel land of regio een groen reisadvies, dat wil zeggen dat de veiligheidssituatie er hetzelfde of beter is dan in Nederland. Vier gebieden vallen momenteel in die categorie: Saba, Sint-Eustatius, Hongkong en Macau.