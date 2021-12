Amerikaans dagrecord: ruim 440.000 coronabesmettingen gemeld

In de Verenigde Staten is maandag een recordaantal van ruim 440.000 nieuwe coronabesmettingen gemeld, meldt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. Nog nooit eerder werden binnen 24 uur zo veel infecties geregistreerd.

Het vorige record werd begin januari dit jaar gevestigd. Toen ging het om 294.000 besmettingen. Het aantal sterfgevallen ligt wel ruim onder de piek van de besmettingsgolf van vorige winter.

Het zevendaagse gemiddelde ligt momenteel op zo’n 240.000 vastgestelde infecties per dag, iets minder dan het record van januari. Het aantal positieve coronatests is in de afgelopen flink opgelopen, mede door de opmars van de extra besmettelijke omikronvariant.