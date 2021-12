Musk verkoopt voor ruim miljard dollar aan aandelen Tesla

Tesla-topman Elon Musk heeft voor nog eens ruim 1 miljard dollar aan aandelen in de maker van elektrische auto’s verkocht. Omgerekend is er zo’n 900 miljoen euro mee gemoeid. De rijkste mens op aarde lijkt daarmee hard op weg om zijn belofte in te lossen om 10 procent van zijn belang in Tesla van de hand te doen.

De bekende zakenman verkocht nog eens 934.090 aandelen. Musk heeft nu in totaal zo’n 15,6 miljoen aandelen Tesla verkocht en ongeveer 16,4 miljard dollar opgehaald sinds hij op 6 november een Twitter-enquête hield met de vraag of hij een tiende van zijn Tesla-belang zou moeten verkopen.

Om de drempel van 10 procent te bereiken moet Musk in totaal ongeveer 17 miljoen aandelen in de markt zetten. Als zijn uitoefenbare opties worden meegerekend in zijn algehele aandelenbelang in Tesla, zou hij nog meer aandelen moeten verkopen. Dan zou Musk overigens nog steeds de grootste aandeelhouder van Tesla zijn.

Een deel van al dit geld gaat naar de belastingen. Recent zei de Tesla-baas op Twitter dit jaar 11 miljard dollar aan belasting te betalen. Het zou gaan om een van de hoogste betalingen die ooit aan de Amerikaanse belastingdienst gedaan is. Maar voor Musk moet het geen probleem zijn om dat op te hoesten. Volgens de Bloomberg Billionaires Index is hij in totaal goed voor een vermogen van 278,9 miljard dollar. Daarmee laat hij de nummer twee op de lijst, Jeff Bezos, ver achter zich. Het vermogen van de Amazon-oprichter bedraagt momenteel 196,3 miljard dollar.