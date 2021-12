Damrak lijkt vrijwel vlak te beginnen aan rustige handelsdag

De Amsterdamse AEX-index koerst woensdag af op een vrijwel vlak begin van de nieuwe handelsdag. De hoofdindex wist dinsdag voor het eerst in zo’n drie weken weer boven de 800 punten te sluiten na een rustige handelssessie. In de beursdagen tussen kerst en het nieuwe jaar wordt er doorgaans weinig gehandeld omdat veel beleggers en handelaren vrij zijn en grote financiële partijen de boeken voor het jaar al hebben gesloten. Verder blijft de aandacht uitgaan naar de ontwikkelingen rond de omikronvariant.

Ook de beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs lijken met kleine koersuitslagen te openen. In Londen, waar beleggers terugkeren na een lang kerstweekend, zal de beurs naar verwachting ook weinig beweging laten zien.

De aandelenmarkten in de Aziatische regio gingen woensdag overwegend omlaag. De Nikkei in Tokio sloot 0,6 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong zakte tussentijds 1,1 procent. Vooral de Chinese technologiebedrijven stonden onder druk door de zorgen over de strengere aanpak van de techsector door Beijing. Het door schulden geplaagde Chinese vastgoedconcern Evergrande werd licht lager gezet. De onderneming moest dinsdag weer schulden afbetalen en er zijn nog geen tekenen dat er is betaald.

Veon

Het op de Amsterdamse beurs genoteerde Russische telecomconcern Veon liet weten Mohammad Khairil Abdullah te benoemen tot topman van Veon Ventures, de investeringstak van het bedrijf. Khairil is momenteel werkzaam bij Axiata Group, een mobiele telecomaanbieder in Zuidoost-Azië, waar hij de baas is van de digitale diensten.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger. De AEX klom 0,5 procent tot 800,95 punten en de MidKap steeg 0,6 procent tot 1072,57 punten. De graadmeters in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,8 procent. Wall Street eindigde gemengd. De Dow-Jonesindex klom 0,3 procent tot 36.398,21 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,6 procent.

De euro was 1,1301 dollar waard, tegen 1,1315 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,2 procent tot 76,15 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 79,20 dollar per vat.