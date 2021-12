Aziatische beurzen overwegend lager door zorgen over omikron

De Aziatische aandelenbeurzen zijn woensdag grotendeels gedaald. Beleggers bleven voorzichtig door aanhoudende zorgen over de omikronvariant van het coronavirus. De Chinese miljoenenstad Xi’an is nu voor de zevende dag in een strenge lockdown. Dinsdag zijn er weer meer dan honderd nieuwe coronabesmettingen ontdekt. De beurs in Hongkong daalde voor de tweede dag op rij. China gaat de regels voor techbedrijven verder aanscherpen, wat de waarde van aandelen in die sector onder druk zet.

Het is niet voor het eerst dat China de regels wil aanscherpen om de macht van grote technologiebedrijven in te perken. Grote techfondsen met een notering in Hongkong zakten weg. Zo verloren webwinkel Alibaba 2,4 procent en maaltijdbezorger Meituan 2,7 procent. Verder leverde e-commercebedrijf JD.com 1,8 procent in nadat het had bekendgemaakt meer eigen aandelen terug te gaan kopen. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,9 procent in de min en de hoofdindex in Shanghai verloor 0,7 procent.

Het door schulden geplaagde vastgoedfonds Evergrande zakte 1,9 procent. De onderneming moest dinsdag weer schulden afbetalen en er zijn nog geen tekenen dat er is betaald. Kenners houden er rekening mee dat Evergrande de betalingstermijn van dertig dagen niet zal halen. Het bedrijf bleef eerder al in gebreke met een aflossing.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,6 procent lager op 28.906,88 punten nadat dinsdag nog het hoogste niveau van december werd bereikt. De Japanse chiptester Advantest (min 1,8 procent) en uitgever van videogames Bandai Namco (min 2,9 procent) behoorden tot de verliezers. In Australië won de All Ordinaries met 1,2 procent wel terrein, ondanks dat het aantal besmettingen hard oploopt in het land. De handel lag daar maandag en dinsdag vanwege de feestdagen stil.