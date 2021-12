Ook in 2021 fors minder files op Nederlandse wegen

Ook 2020 liet al een forse daling zien. Toen was sprake van een daling van de filezwaarte van 63 procent vergeleken met 2019, het laatste jaar voordat het coronavirus de hele wereld in zijn greep kreeg. 2019 kende volgens de ANWB nog forse groeicijfers in de mobiliteit.

Het verkeersaanbod tijdens de ochtendspits, de graadmeter voor woon-werkverkeer, was laag doordat mensen net als vorig jaar massaal thuiswerkten, aldus de ANWB. ‘Weggebruikers ondervonden daardoor tussen 06.00 en 09.00 uur nauwelijks hinder van files.’

Lichte daling

Oktober was dit jaar de drukste maand op de weg. De ANWB noemt het opvallend dat de ochtendspits na het vervallen van het dringende thuiswerkadvies destijds terugkeerde.

Overdag was er afgelopen jaar slechts sprake van een lichte daling van het aantal files. In de maand juli was het zelfs drukker dan in andere jaren, meldt de ANWB. ‘Vooral op vrijdagen was het deze zomer en herfst opmerkelijk druk op de Nederlandse wegen. Veel Nederlanders trokken er voor een paar dagen op uit.’

De meeste files stonden dit jaar in Zuid-Holland, vooral in de regio Rotterdam, en in Noord-Brabant.