Minstens 38 doden na instorten goudmijn in Soedan

Minstens 38 mensen zijn omgekomen in het Oost-Afrikaanse Soedan door het instorten van een goudmijn zondag, meldt de Soedanese Mineral Resource Society. Het exacte aantal onder het puin bedolven mensen is onduidelijk.

Het ongeluk had plaats in de stad Al-Nuhud, in de regio West-Kordofan. De export van goud is van groot belang voor het 44 miljoen inwoners tellende land. Veel goudmijnen in het land voldoen niet aan de veiligheidsnormen. Daarom gebeuren er steeds weer ongelukken.