Politie Hongkong arresteert zes journalisten online nieuwszender

De politie van Hongkong zei in een verklaring ‘zes hogere stafleden of voormalige hogere stafleden van een online mediabedrijf’ te hebben gearresteerd wegens ‘samenzwering om opruiende publicaties te publiceren’. De politie heeft een huiszoekingsbevel verkregen om ‘relevant journalistiek materiaal’ in beslag te nemen op grond van de nationale veiligheidswet, een controversiële wet die medio 2020 door Beijing aan Hongkong is opgelegd.

De veiligheidswet van Hongkong richt zich op de pro-democratische oppositie en bestrijdt activiteiten die de regering in Beijing als subversief, separatistisch, terroristisch of samenzweerder beschouwt. Meer dan honderd activisten zijn al gearresteerd op grond van de wet, waarvan tientallen nog gevangen zitten.

In juni werd Apple Daily, de pro-democratische krant van Hongkong, gesloten met een beroep op de veiligheidswet.

Sinds 1 juli 1997 maakt de voormalige Britse kolonie weer deel uit van China en wordt Hongkong semi-autonoom bestuurd als een speciale administratieve regio.