Vijf gewonden bij brand in asielzoekerscentrum in Sneek

In het asielzoekerscentrum in Sneek brak vannacht brand uit. Het ging om een uitslaande keukenbrand in één woning, die volledig is uitgebrand. Andere woningen werden ontruimd. Er vielen vijf slachtoffers, waarvan er twee ter plaatse zijn behandeld. De overige drie zijn voor controle meegenomen naar het ziekenhuis.

Na ongeveer 45 minuten werd het sein brand meester gegeven. De politie heeft een persoon aangehouden op verdenking van brandstichting.