Nederland heeft 7 gemeenten minder in 2022

Nederland bestaat in 2022 uit 345 gemeenten. Dat zijn er zeven minder dan nu, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gemeenten verdwijnen door vier gemeentelijke herindelingen in Noord-Brabant en Noord-Holland.

De gemeenten Landerd en Uden in Noord-Brabant worden Maashorst. Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis, Mill en Sint Hubert en Grave worden Land van Cuijk. Heerhugowaard en Langedijk in Noord-Holland gaan vanaf 1 januari verder als de nieuwe gemeente Dijk en Waard, en Beemster gaat op in Purmerend.

Tien jaar geleden waren er in Nederland nog 415 gemeenten. Gemeenten worden volgens het CBS steeds groter. Vaak zijn kleine gemeenten niet in staat om zelfstandig alle voorzieningen op peil te houden.

De komende jaren staan er meer herindelingen gepland. De eerste is volgend jaar op 24 maart. De gemeente Weesp wordt dan bij Amsterdam gevoegd. De hoofdstad krijgt er dan ruim 20.000 inwoners bij en groeit tot bijna 900.000 inwoners, aldus het CBS.