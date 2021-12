Oud-gouverneur Cuomo wordt voor aantal aanklachten niet vervolgd

De voormalige gouverneur van New York, Andrew Cuomo, zal niet vervolgd worden voor de beschuldigingen van seksueel misbruik bij twee vrouwen in Westchester County. De openbaar aanklager zegt weliswaar ‘overtuigend bewijs’ te hebben dat Cuomo de twee vrouwen op ongepaste wijze heeft aangeraakt. Maar dat was niet strafbaar.

Het is opnieuw een meevaller voor Cuomo, die hiermee nog niet van al zijn juridische problemen af is. Onlangs bepaalde ook de openbaar aanklager van Nassau County dat de oud-gouverneur geen strafbaar feit heeft gepleegd. Ook daar zou hij een van de twee vrouwen seksueel hebben lastiggevallen.

Tegen Cuomo lopen meerdere zaken. Die zijn gestart nadat procureur-generaal Letitia James van New York in augustus een rapport had uitgebracht dat concludeerde dat hij elf vrouwen seksueel had lastiggevallen, onder wie voormalige stafleden.

Twee gevallen van ongepast gedrag vonden volgens het rapport plaats in Westchester County. Hij zou daar een agente gedwongen hebben zich door hem te laten kussen en een andere vrouw zou hij op een school zonder haar toestemming bij de arm hebben gepakt en op de wang hebben gezoend. Het rapport kostte Cuomo zijn baan. Hij heeft de beschuldigingen steeds krachtig ontkend en beweert nog altijd dat hij het slachtoffer was van een politieke vendetta.