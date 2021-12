Wisselende dag onderbreekt eindejaarsrally op Wall Street

De beurzen in New York hebben dinsdag een wisselende dag gehad. De Dow-Jonesindex zette de eindejaarsrally of ‘Santa-Clausrally’ voort, maar voor de S&P 500 en techbeurs Nasdaq waren er verliesbeurten. Onder meer techaandelen werden lager gezet. Verder keken beleggers naar gunstige berichten over de omikronvariant van het coronavirus, waardoor onder meer vaccinmakers wat omlaag gingen.

In de rustige beursdagen tussen kerst en het nieuwe jaar laten de beursgraadmeters doorgaans een stijgende lijn zien. Dat lukte de Dow-Jonesindex met de vijfde dagwinst op rij. De andere graadmeters hadden meer te lijden onder de dalende techaandelen. Zo werd Apple, dat even dichtbij de grens van een marktwaarde van 3 biljoen dollar leek, uiteindelijk 0,6 procent lager gezet. Microsoft, Google-moeder Alphabet en chipbedrijf Intel leverden tot 0,8 procent in.

Bedrijven die coronavaccins of -medicijnen maken verloren vanwege een mogelijk minder heftig ziekteverloop bij de omikronvariant. Pfizer ging 2 procent omlaag en Moderna 2,2 procent. Dat laatste bedrijf speelde sinds augustus al de helft van zijn marktwaarde kwijt. Dynavax daalde 1,3 procent ondanks goedkeuring in India voor een vaccin waarin een stof zit die dat bedrijf ontwikkelde. Ook een vaccin van Novavax (min 1,2 procent) kreeg voorlopige goedkeuring in India.

0,3 procent

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent hoger op 36.398,21 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent tot 4786,35 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,6 procent tot 15.781,72 punten.

Tesla verloor 0,5 procent, ondanks een positief analistenrapport. Volgens analist Daniel Ives van Wedbush kan de koers van de fabrikant van elektrische auto’s in de komende twaalf maanden met bijna 30 procent stijgen. Ford leverde 0,2 procent in en General Motors (GM) 0,5 procent. Daardoor heeft Ford voor het eerst in vijf jaar een hogere marktwaarde dan de grote concurrent.

Goldman Sachs

Goldman Sachs ging 0,1 procent omlaag. De grote Amerikaanse zakenbank verplicht medewerkers een boosterprik te halen. Het financiële concern vindt het erg belangrijk dat personeel weer op kantoor werkt.

De euro was 1,1311 dollar waard, tegen 1,1315 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie was 0,6 procent meer waard op 76,05 dollar. Brentolie werd ook 0,6 procent duurder op 79,09 dollar per vat.