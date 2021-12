Poetin dringt aan op meer samenwerking ex-Sovjetrepublieken

De Russische president Vladimir Poetin heeft vrijwel precies 30 jaar na de ineenstorting van de Sovjet-Unie aangedrongen op meer samenwerking tussen de voormalige Sovjetrepublieken. De door Moskou en de Communistische Partij bestuurde federatie van circa 287 miljoen inwoners viel in 1991 uiteen. En op 25 december dat jaar trad de laatste president van de Sovjet-Unie af en werd de rode vlag van de unie in het Kremlin gestreken.

De meeste Sovjetrepublieken hadden op de valreep de Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) in het leven geroepen om als opvolger van de unie te dienen. Maar de GOS heeft dat als los verband van landen niet kunnen waarmaken. Wel zijn er onder de meeste huidige leden defensieakkoorden en vrij handelsverkeer.

Poetin hoopt dat de GOS inhoudelijk meer gaat betekenen. ‘Ik moet zeggen, dat de banden die sinds de tijd van de Sovjet-Unie zijn blijven bestaan, een heel positieve rol spelen’, aldus de leider op een GOS-bijeenkomst. De ex-Sovjetrepublieken waar hij in ieder geval niet op hoeft te rekenen zijn al lang met Rusland gebrouilleerd, de Baltische staten, Oekraïne en Georgië.

Maar de gemenebest bestaat nog altijd uit negen staten met bijna 240 miljoen inwoners. De machtswisseling in Afghanistan, de groeiende invloed van China en twisten in het Midden-Oosten en de Kaukasus kunnen de vrijblijvende club GOS tot meer actie dwingen. Rusland werpt zich bijvoorbeeld sinds de machtsovername door de Taliban in Afghanistan op als beschermer van de aangrenzende GOS-staat Tadzjikistan.