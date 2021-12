Mexico wil zelfvoorzienend zijn en stopt met export olie

Mexico stopt met de export van ruwe olie om zo aan de vraag uit eigen land te kunnen voldoen. Staatsoliemaatschappij Petroleos Mexicanos (Pemex) maakte bekend dat de export volgend jaar wordt beperkt tot 435.000 vaten per dag. In 2023 blijft alle in Mexico opgepompte olie dan in eigen land.

Met de stap helpt Pemex mee om het doel van zelfvoorzienendheid van de nationalistische regering van president Andres Manuel Lopez Obrador te bereiken. Nu voert Mexico nog veel ruwe olie uit, maar importeert het land de meeste geraffineerde brandstoffen, meestal vanuit de Verenigde Staten. Lopez Obrador wil dat veranderen omdat op die manier veel geld uit het land verdwijnt. Om zelf genoeg brandstoffen te kunnen produceren is Pemex al enige tijd bezig om de raffinagecapaciteit te verhogen.

De stap is een grote ommekeer voor Mexico dat in 2004 nog 1,9 miljoen vaten per dag exporteerde en als toehoorder aanwezig was bij vergaderingen van oliekartel OPEC. Vorige maand bedroeg de uitvoer van ruwe olie van het Latijns-Amerikaanse land nog ruim 1 miljoen vaten per dag. Die olie ging vooral naar Aziatische landen als Zuid-Korea en India.