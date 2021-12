Aantal reizigers bij NS blijft ver onder pre-crisisniveau

Dat volgt uit de eindejaarsprognose die de spoorvervoerder naar buiten heeft gebracht. NS rekent erop over heel 2021 op 48 procent van het aantal reizigers uit te komen dat in 2019 met het bedrijf reisde. Daarmee zijn de reizigersaantallen in vergelijking met 2020 maar beperkt toegenomen. Toen bleef het aantal reizigers steken op 45 procent van het pre-crisisniveau.

Volgens NS-topvrouw Marjan Rintel was het ‘opnieuw een lastig jaar’. Maar ze blijft geloven dat mensen, als de coronapandemie voorbij is, weer massaal terugkeren in de trein. ‘Tijdens de versoepelingen hebben we gezien dat veel mensen de trein weer willen pakken. We blijven optimistisch voor het nieuwe jaar.’

In september, de drukste maand, lag het aantal reizigers al weer op 72 procent van het niveau dat dezelfde maand twee jaar eerder werd bereikt. Maar sinds oktober loopt het aantal reizigers weer terug. Dat komt volgens de NS onder andere door het kabinetsadvies om zoveel mogelijk thuis te blijven. Momenteel, tijdens de nieuwe lockdown, vervoert NS nog zo’n 45 procent van het aantal reizigers dat in deze tijd van het jaar in 2019 in de trein stapte.