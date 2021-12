Douane ziet drugsvangsten op Schiphol dit jaar toenemen

De douane nam dit jaar meer drugs is beslag op Schiphol dan een jaar eerder. In 2021 werd er 2641 kilo drugs onderschept in de vracht van vliegtuigen ten opzichte van 1861,8 kilo een jaar eerder. ‘Hoewel het in aantallen kleiner is in vergelijking met containervangsten in bijvoorbeeld de Rotterdamse haven, nemen de drugsvangsten via Schiphol een vlucht’, aldus een woordvoerder van de douane.

Vooral cocaïne werd vaker onderschept, van ongeveer 700 kilo in 2020 naar ruim 1800 kilo in 2021. Cocaïne blijft daarmee de grootste categorie drugs die gevonden wordt op Schiphol, gevolgd door marihuana (400 kilo), XTC (160 kilo), hasj (126 kilo) en heroïne (95 kilo).

Drugs werden het vaakst gevonden in zogenoemde geschenkzendingen of post die mensen naar vrienden of familie sturen. Zo werd er bijvoorbeeld afgelopen jaar meerdere keren cocaïne gevonden in geschenkzendingen met bevroren vis. Vaak worden via dit soort pakketjes alleen gebruikershoeveelheden van een paar gram verstuurd, maar dit jaar zag de douane opvallend veel grotere hoeveelheden drugs voorbijkomen.

Toename ongemanifesteerde zendingen

Behalve verstopte drugs in pakketjes was er ook een grote toename van drugs die bijvoorbeeld tussen bloemenzendingen, cateringtrolley’s of het vliegtuigtoilet werd verstopt. Ruim 1100 kilo drugs werd dit jaar gevonden bij deze zogenoemde ongemanifesteerde zendingen, ten opzichte van 168 kilo een jaar eerder.

De drugs worden vanuit de hele wereld verstuurd. De meeste drugs komen uit Midden- en Zuid-Amerika en Afrika. ‘De grote zendingen komen dus niet uit 100 procentlanden, zoals Suriname en Curaçao’, aldus de woordvoerder. De vluchten uit deze landen worden extra streng gecontroleerd op drugssmokkel.

Verder heeft de douane 4000 kilo MAMDPA in beslag genomen, een grondstof waarmee XTC kan worden gemaakt. Deze stof was internationaal nog niet eerder aangetroffen. ‘Een unicum in Nederland’, aldus de woordvoerder.