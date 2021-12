AEX sluit na weken weer boven 800 punten, muzieklabel UMG aan kop

De AEX-index in Amsterdam is dinsdag voor het eerst in zo’n drie weken weer boven de 800 punten gesloten. Die grens werd in september van dit jaar voor het eerst geslecht, maar eind november dook de belangrijkste graadmeter van de Amsterdamse beurs er weer onder. Begin december was er weer een korte piek boven de 800 punten.

De AEX sloot uiteindelijk op 800,95 punten, een winst van 0,5 procent. Muzieklabel Universal Music Group (UMG) was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen in Amsterdam met een plus van 3 procent. UMG werd pas eerder deze maand aan de AEX toegevoegd nadat het bedrijf in september zijn beursdebuut had gemaakt. Ook chipbedrijven als ASMI en Besi stonden bij de stijgers (plus 1,8 en 1 procent).

Voor olie- en gasbedrijf Shell was er een klein winstje (plus 0,1 procent) ondanks een voor het bedrijf teleurstellende uitspraak van een Zuid-Afrikaanse rechter. Die verbood Shell voorlopig om bodemonderzoek te doen voor de kust van dat land. De uitspraak is een overwinning voor milieugroeperingen die bezorgd zijn voor de impact van het onderzoek op flora en fauna. In een eerdere rechtszaak had de rechter nog in het voordeel van Shell geoordeeld.

Verlies Prosus

Prosus was met een verlies van 3,1 procent de grootste daler in de AEX. Die min volgt het koersverlies van de Chinese techonderneming Tencent in Hongkong waar het in Amsterdam genoteerde bedrijf een groot belang in heeft. Beijing is almaar bezig het toezicht op onder andere de techsector aan te scherpen.

De MidKap steeg 0,6 procent tot 1072,57 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt klommen tot 0,8 procent. In Londen blijft de beurs net als maandag dicht omdat Kerstmis in het weekend viel.

In de MidKap stond Air France-KLM bij de winnaars met een plus van 0,1 procent. De luchtvaartsector in zijn geheel staat in de schijnwerpers nu door de omikronvariant vluchtschema’s wereldwijd in de war worden geschopt. Veel personeel heeft zich ziek gemeld of moest in quarantaine na blootstelling aan corona. De impact bij KLM is vooralsnog gering.

PostNL

PostNL noteerde 1,3 procent hoger. Het postbedrijf wordt door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) niet bestraft omdat het bedrijf in het coronajaar 2020 te veel post te laat heeft bezorgd. Volgens de toezichthouder was er door corona sprake van overmacht.

Een vat Amerikaanse olie was 0,6 procent meer waard op 76,01 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 79,13 dollar per vat. De euro was 1,1315 dollar waard, tegen 1,1321 dollar op maandag.