Oostenrijk stuurt toeristen terug na aanscherping inreisbeleid

Oostenrijk besloot deze maand tot de strenge inreisbeperkingen voor reizigers uit meerdere landen. Dat was een tegenvaller voor Nederlanders die op wintersport wilden gaan. Wie niet geboosterd is, moet nu in quarantaine. Wie wel een extra prik heeft gehad, moet daarnaast nog een negatieve PCR-test laten zien. Die mag bij aankomst niet ouder dan 48 uur zijn.

Vooral die laatste eis leek volgens de politie voor verwarring te zorgen. Sommige Britten hadden een PCR-test die te oud was, al waren er naar verluidt ook reizigers die nog geen booster hadden gehad. De meeste toeristen zijn meteen op het vliegtuig naar huis gezet. Zo’n 40 mensen hebben de nacht doorgebracht in een hotel.

Niet alle vakantiegangers zagen hun vakantie in het water vallen. Twaalf mensen mochten volgens de lokale autoriteiten in Innsbruck een nieuwe coronatest doen.