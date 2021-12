Wall Street zet eindejaarsrally voort

De beurzen in New York gingen dinsdag overwegend verder omhoog. Daarmee lijkt de eindejaarsrally of ‘Santa-Clausrally’ te worden voortgezet. In de rustige beursdagen tussen kerst en het nieuwe jaar laten de beursgraadmeters doorgaans een stijgende lijn zien. De S&P 500-index tikte maandag al een nieuw recordniveau aan door de hoop dat de economische impact van de omikronvariant meevalt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent hoger op 36.411 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 4795 punten, maar techgraadmeter Nasdaq daalde 0,2 procent tot 15.835 punten.

Tesla verloor 0,3 procent, ondanks een positief analistenrapport. Volgens analist Daniel Ives van Wedbush kan de koers van de fabrikant van elektrische auto’s in de komende twaalf maanden met bijna 30 procent stijgen.

Apple

Apple leverde 0,5 procent in. De iPhone-maker heeft zijn twaalf winkels in New York gesloten voor winkelend publiek vanwege de toenemende coronabesmettingen in de stad. Klanten kunnen nog wel bestellingen komen ophalen.

Goldman Sachs won 0,4 procent. De grote Amerikaanse zakenbank verplicht medewerkers een boosterprik te halen. Het financiële concern vindt het erg belangrijk dat personeel weer op kantoor werkt. Om dat veilig te kunnen regelen acht Goldman de booster noodzakelijk. Andere grote banken in de VS lijken de laatste tijd juist weer wat af te stappen van de verplichting om op kantoor te werken.

News Corp dikt 0,9 procent aan. Het mediabedrijf van Rupert Murdoch koopt Base Chemicals van S&P Global en IHS Markit voor 295 miljoen dollar. Om goedkeuring te krijgen voor hun fusie moesten S&P en IHS van de autoriteiten Base Chemicals, dat data en prijzen voor basischemicaliën verstrekt, verkopen.

Luchtvaart

De luchtvaartaandelen toonden wat herstel na de koersverliezen een dag eerder. Grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen zagen zich rond de kerstdagen genoodzaakt honderden vluchten te annuleren als gevolg van een piek in het aantal coronabesmettingen. United Airlines, Delta Air Lines en American Airlines wonnen tot 1,3 procent.

Ook de exploitanten van cruiseschepen Carnival, Royal Caribbean Cruises en Norwegian Cruise Line veerden tot 2,7 procent op na de koersverliezen op maandag. De Amerikaanse autoriteiten houden tientallen cruiseschepen in de gaten vanwege uitbraken aan boord.

De euro was 1,1308 dollar waard, tegen 1,1321 dollar op maandag. Een vat Amerikaanse olie was 0,6 procent meer waard op 76,05 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 79,02 dollar per vat.