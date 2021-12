Minder dan 10.000 positieve coronatests, mogelijk door storing

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 9213 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het laagste aantal sinds 3 november. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) valt het cijfer lager uit door een technische storing. In werkelijkheid kunnen er dus meer positieve tests zijn geweest.

Het gemiddelde bleef vrijwel gelijk. In de afgelopen zeven dagen zijn gemiddeld 12.057 positieve tests per dag geregistreerd.

Het aantal sterfgevallen steeg wel, maar dat zou te maken kunnen hebben met de kerstdagen. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend kreeg het RIVM bericht dat 75 mensen aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden, tegenover 12 meldingen op maandag en 11 op zondag.

In de afgelopen zeven dagen zijn 272 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld bijna 39 per dag. Dat is vergelijkbaar met het niveau voor de kerstdagen.