Stijging besmettingen regio Amsterdam misschien door zelftests

In al deze gemeenten is het gemiddelde aantal positieve coronatesten per dag in vergelijking met ongeveer een week geleden toegenomen, terwijl landelijk gezien het aantal nieuwe besmettingen per dag nog steeds afneemt. Volgens een woordvoerder van de GGD Amsterdam is het uitdelen van de zelftests mogelijk een van de redenen dat de cijfers in Amsterdam en omgeving tegen de trend in zijn gestegen.

De zelftests zijn uitgedeeld in wijken waar de vaccinatiegraad laag is of waar mensen mogelijk te weinig geld hebben om regelmatig een zelftest te doen. ‘Als deze mensen nu wél een zelftest hebben gedaan en deze was positief, dan luidt het advies om daarna een PCR-test te laten doen.’ Het weekgemiddelde in de regio Amsterdam-Amstelland steeg van 762 nieuwe coronagevallen per dag op 20 december naar 932 positieve testuitslagen per dag op 27 december.

Woensdag komt de GGD met meer informatie over de stijging van het aantal coronagevallen in de regio Amsterdam. De omikronvariant van het coronavirus is in de hoofdstad sinds begin vorige week al dominant. Daarmee loopt Amsterdam voor op de ontwikkelingen in de rest van het land. Omikron lijkt besmettelijker dan de deltavariant van het virus, die tot voor kort alle besmettingen in Nederland veroorzaakte.