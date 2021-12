VS gaan meer hulp bieden bij bewaking grens Oekraïne

De Verenigde Staten gaan geld geven voor projecten om de grens van Oekraïne met Belarus en Rusland beter in de gaten te kunnen houden. Het gaat om ruim 17,5 miljoen euro voor vooral technische middelen om de grens te bewaken, zoals drones. Dit is in Kiev bekendgemaakt in een tijd van spanningen tussen het Westen en Rusland over Oekraïne.

Volgens Oekraïne en de VS dreigt Rusland met een inval door troepen samen te trekken langs de grens. Het Kremlin weerspreekt de dreigingen. Moskou stelt dat juist Washington en Kiev de spanningen opdrijven, onder meer door de toenadering van Oekraïne tot de NAVO en Amerikaanse wapenleveranties aan Oekraïne. Rusland wil van de VS garanties dat de NAVO niet met Oekraïne wordt uitgebreid.

Moskou en Washington gaan 10 januari in gesprek over hun wrijvingen en de veiligheidsproblematiek. Ze spreken dan onder meer over Oekraïne en nucleaire bewapening. De voortdurende spanningen over Oekraïne vloeien voort uit de afzetting van een gekozen pro-Russische president van Oekraïne in 2014. Het Westen ziet dat als het gevolg van een volksopstand, het Kremlin ziet dat als een gevolg van een vooral door de VS aangemoedigde staatsgreep. Rusland lijfde in een reactie in 2014 het schiereiland de Krim in en steunt pro-Russische opstandelingen in het oosten van Oekraïne.