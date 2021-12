Spaans telecomconcern Telefónica schrapt weer duizenden banen

De Spaanse telecomonderneming Telefónica schrapt in Spanje zo’n 2700 banen. Daarover is overeenstemming bereikt met de vakbonden. Het gaat daarbij vooral om vrijwillige ontslagen van oudere werknemers. De ontslagronde is onderdeel van een breder plan van het concern om kosten te besparen.

Werknemers die volgend jaar 55 jaar of ouder zijn met een dienstverband van meer dan 15 jaar, kunnen straks met een regeling vertrekken. Telefónica wil met de ingreep tegen 2030 structureel 230 miljoen euro per jaar besparen. De kosten voor de ontslagronde worden geraamd op 1,5 miljard euro. Dit bedrag zal in het vierde kwartaal van dit jaar als kostenpost in de boeken worden gezet.

Het is de derde keer in vijf jaar tijd dat het telecomconcern ingrijpt in zijn eigen personeelsbestand. Tussen 2016 en 2018 vertrokken bij de eerste reorganisatie zo’n 6300 werknemers. In 2019 werden via een regeling nog eens 2600 werknemers bedankt.

Momenteel telt Telefónica zo’n 18.500 werknemers. Sinds José María Álvarez-Palette in 2016 de leiding van het concern in handen kreeg, is flink werk gemaakt van het drukken van de kosten. Zijn beleid heeft onder andere gezorgd in een halvering van de schulden tot ongeveer 25 miljard euro nu.