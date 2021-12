Russisch hof beveelt sluiting mensenrechtenorganisatie Memorial

Het Russische hooggerechtshof heeft de sluiting bevolen van de prominente mensenrechtenorganisatie Memorial. De organisatie was in 2015 aangemerkt als ‘buitenlandse agent’, maar hield zich volgens het hof niet aan de regels die met die status gepaard gaan.

Bij alle publicaties van Memorial moet volgens de wet een label worden geplaatst waarop de status van buitenlandse agent duidelijk wordt gemaakt. Volgens aanklagers gebeurde dit niet. De verdediging zei tijdens het proces in Moskou dat er geen sprake was van ernstige overtredingen en dat slechts een verwaarloosbaar aantal publicaties niet was gelabeld.

Memorial bestaat uit lokale organisaties met Memorial International aan het roer. Memorial International beheert de uitgebreide archieven en heeft ook een coördinerende functie. Al deze takken zullen moeten sluiten, meldt Memorial op Telegram. De groepering spreekt van een politieke beslissing en zei voorafgaand aan het vonnis dat het personeel bij een sluiting zal blijven doorwerken.

Mensenrechtencentrum

Er loopt ook nog een zaak tegen het mensenrechtencentrum van Memorial. Aanklagers willen dit centrum sluiten omdat het terrorisme en extremisme zou goedpraten. In die zaak vinden woensdag verhoren plaats. Ook het mensenrechtencentrum staat op de lijst van buitenlandse agenten. Personen en organisaties kunnen die status krijgen als ze geld vanuit het buitenland ontvangen.

Memorial werd in 1989 opgericht door Sovjetdissidenten, onder wie Nobelprijswinnaar Andrej Sacharov. De organisatie rapporteert over schendingen van mensenrechten en voert actie voor onder meer politieke gevangenen. De regering van president Vladimir Poetin heeft dit jaar de druk opgevoerd tegen onder meer politieke tegenstanders, kritische media en mensenrechtenorganisaties.