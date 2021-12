China belooft stappen om economie te stabiliseren in 2022

Door de toenemende druk op de economie hebben de Chinese leiders het waarborgen van stabiliteit tot hun topprioriteit voor volgend jaar gemaakt. Alle regio’s en ministeries zijn opgeroepen om mee te werken om dat doel te bereiken. De Chinese centrale bank heeft al gehoor gegeven aan de oproep en beloofde een monetair beleid te voeren dat bevorderlijk is voor de economische stabiliteit.

De People’s Bank of China zal een verscheidenheid aan monetaire beleidsinstrumenten gebruiken om de liquiditeit ‘redelijk en ruim’ te houden en ervoor te zorgen dat de kredietgroei stabiel is. Ook het ministerie van Financiën gaat een fiscaal beleid voeren om de groei te stabiliseren, met grotere belastingverlagingen en andere lastenverlichtingen in 2022.

Omikronvariant

De Chinese economie is de afgelopen maanden vertraagd. De inzinking van de vastgoedmarkt treft de met schulden beladen projectontwikkelaars en ondermijnt ook de industriële productie. Daarnaast dalen de huizenprijzen en vertraagt de groei van de investeringen en de particuliere consumptie.

De opkomst van de omikronvariant vormt eveneens een extra bedreiging voor de op een na grootste economie ter wereld, omdat het de vraag naar export zou kunnen schaden. Strengere beperkingen in eigen land zouden de productie en consumentenuitgaven verder onder druk kunnen zetten.

Banken

In december verlaagde de centrale bank het leentarief met 5 basispunten nadat eerder al de kapitaaleisen van banken werden verlaagd. Banken hoeven daardoor minder achter de hand te houden en kunnen meer geld uitlenen aan bedrijven om de economie te stimuleren. Gouverneur Yi Gang van de centrale bank wil het beleid in 2022 beter afstemmen op de reële economie, ofwel alle economische activiteiten die niet onder de financiële sector vallen.

De Chinese minister van Handel Wang Wentao zei ook ‘al het mogelijke’ te zullen doen om het consumptieherstel, de buitenlandse handel en buitenlandse investeringen te stabiliseren. De stijgende grondstofprijzen en stijgende arbeids- en transportkosten zullen het volgens de minister echter moeilijk maken voor China om de groei van de buitenlandse handel volgend jaar stabiel te houden.