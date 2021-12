FT: Bedrijven haalden in 2021 voor recordbedrag aan geld op

Bedrijven hebben in 2021 voor een recordbedrag van 12,1 biljoen dollar (10,7 biljoen euro) aan geld opgehaald op de wereldwijde financiële markten. Het geld werd opgehaald via de verkoop van aandelen, de uitgifte van obligaties en door nieuwe kredietfaciliteiten.

Met nog een paar dagen te gaan, ligt de opbrengst dit jaar al bijna 17 procent hoger dan in 2020, dat ook een historisch jaar was. Ten opzichte van 2019, het jaar voor de coronapandemie, hebben bedrijven bijna een kwart meer geld opgehaald, blijkt uit berekeningen van de Britse zakenkrant Financial Times.

Het recordbedrag aan fondsenwerving onderstreept hoe gemakkelijk de financiële omstandigheden zijn in veel delen van de wereld, met name de Verenigde Staten, waar meer dan 5 biljoen dollar werd opgehaald. De omvangrijke programma’s voor het opkopen van obligaties, waarmee de centrale banken de economie ondersteunden tijdens de coronapandemie, hebben ertoe bijgedragen dat de leenkosten voor bedrijven naar een historisch dieptepunt zijn gezakt. Dit zorgde ervoor dat de Amerikaanse markt voor bedrijfsobligaties in 2021 voor het eerst een omvang van 10 biljoen dollar bereikte.

De verkoop van hoogwaardige bedrijfsobligaties, oftewel obligaties van bedrijven met een hoge kredietrating die minder risicovol zijn, vertraagde dit jaar in Europa en de VS omdat veel van deze bedrijven al in 2020 obligaties hadden uitgegeven. Bedrijven met een lage kredietrating haalden wel meer geld op. De verkoop van zogeheten junk-obligaties, leningen met een hoog risico, steeg dit jaar met 17 procent tot iets minder dan 650 miljard dollar. In totaal nam de uitgifte van bedrijfsobligaties dit jaar met een kleine 3 procent af tot 5,5 biljoen dollar.

Met de uitgifte van aandelen werd dit jaar opnieuw meer geld opgehaald na het record in 2020. Dit kwam mede door het stijgende aantal beursintroducties. De totale uitgifte van aandelen bedroeg 1,44 biljoen dollar, een stijging van 24 procent. Op Wall Street gingen dit jaar bijna twee keer zoveel bedrijven naar de beurs in vergelijking met 2020.

Ook werd in de VS voor het eerst meer geld opgehaald door zogeheten spacs, ofwel lege beurshulzen die geld ophalen om daarmee een bestaand bedrijf over te nemen en zo een beursnotering te geven, dan door traditionele beursgangen. Deze speciale investeringsfondsen haalden dit jaar meer dan 152 miljard dollar op.