Rechter Zuid-Afrika gaat voor seismisch onderzoek Shell liggen

Shell mag in Zuid-Afrika geen seismisch onderzoek doen voor de kust van het land. Een gerechtshof in Makhanda oordeelde dinsdag dat het onderzoek waarbij geluidsgolven worden gebruikt om naar olie in de zeebodem te zoeken niet mag plaatsvinden. De uitspraak is een overwinning voor milieugroeperingen die bezorgd zijn voor de impact van het onderzoek op de flora en fauna. Het onderzoek had moeten gebeuren bij de Wild Coast, een kustgebied aan de oostkant van Zuid-Afrika.