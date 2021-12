Riot Games schikt voor 100 miljoen om slechte behandeling vrouwen

Spellenmaker Riot Games wil voor 100 miljoen dollar schikken in een rechtszaak die draait om slechte behandeling van vrouwen bij het bedrijf. De ontwikkelaar van onder meer het populaire League of Legends zou vrouwen minder hebben betaald voor dezelfde werkzaamheden. Daarnaast zou sprake zijn geweest van seksuele intimidatie en ander wangedrag bij het in de Verenigde Staten gevestigde bedrijf.

Twee nu voormalige werknemers spanden in 2018 een zaak aan tegen Riot Games, dat volledig in handen is van het Chinese techbedrijf Tencent. Van de schikking van 100 miljoen dollar (88 miljoen euro) wordt 80 miljoen dollar verdeeld onder alle vrouwen die vanaf november 2014 voor het bedrijf hebben gewerkt. Het gaat volgens The New York Times om ruim 2000 medewerkers. De rest van het geld wordt gebruikt om de juridische kosten van de eisers te dekken. De schikking moet nog wel worden goedgekeurd door een rechtbank in Los Angeles.

Riot Games is niet het enige gamebedrijf dat kampt met seksisme. Een groep van zo’n 150 medewerkers van Activision Blizzard eiste vorige maand het ontslag van topman Bobby Kotick. Die zou al jaren hebben geweten van beschuldigingen van seksuele intimidatie bij het bedrijf dat onder meer bekend is van de spellen World of Warcraft en Call of Duty. The Wall Street Journal berichtte ook over gevallen waarin Kotick zelf wordt beschuldigd.

Activision Blizzard ontkende de beschuldigingen ten aanzien van zijn topman en het bestuur liet weten volledig achter Kotick te staan. In oktober heeft de gameproducent nog meer dan twintig medewerkers ontslagen na beschuldigingen van seksuele intimidatie en discriminatie op de werkplek.