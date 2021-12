Japanse industrie leeft op onder aanvoering autosector

De Japanse industrie is in november duidelijk op stoom gekomen onder aanvoering van de auto-industrie. De maandelijkse productiestijging was de sterkste in ruim veertig jaar. Volgens kenners tonen de cijfers aan dat er duidelijk sprake was van herstel in de toeleveringsketen voordat de omikronvariant van het coronavirus zich over de hele wereld begon te verspreiden.