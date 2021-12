Kort geding tegen invoering lockdown

Bij de rechtbank in Den Haag dient dinsdag een kort geding tegen de Staat, met de invoering van de huidige lockdown als inzet. Onder anderen de Bredase advocaat Bart Maes eist dat de maatregel wordt ingetrokken. De lockdown is volgens hem een ‘een klap in het gezicht’ en ‘een drama voor winkeliers, restauranthouders, hoteliers en studenten’.