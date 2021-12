Weekcijfers RIVM: positieve coronatests dalen nog steeds

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen zes dagen zo’n 75.309 positief geteste mensen. Dat zijn er gemiddeld zo’n 12.551 per dag. Het weektotaal kan dus uitkomen op ongeveer 88.000 besmettingen. In vergelijking met vorige week is dat een daling van rond de 7 procent.

De snelheid waarmee het aantal positieve tests daalt, neemt wel af. Vorige week dinsdag waren de weekcijfers ongeveer 19 procent lager dan een week eerder. Het reproductiegetal werd toen vastgesteld op 0,88. Dit cijfer laat zien hoe snel het virus zich verspreidt, maar wordt pas 14 dagen later vastgesteld. Afgelopen vrijdag werd het reproductiegetal 0,91.

Het RIVM verwacht dat de besmettingscijfers in de komende tijd weer gaan stijgen vanwege de omikronvariant, de vermoedelijk besmettelijkere variant van het coronavirus. Het is mogelijk dat de ziekenhuisopnames dan ook weer toenemen. In Amsterdam, waar de omikronvariant al meer heerst, stijgt het aantal coronabesmettingen alweer.

Het instituut meldt dinsdag ook bij hoeveel mensen de coronaklachten zo erg waren dat ze in het ziekenhuis werden opgenomen. Vorige week waren dat er 1335. Van hen belandden 248 op de intensive care. Ook laat het RIVM weten hoeveel mensen er afgelopen week zijn overleden door het coronavirus.