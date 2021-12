Fransen kunnen na drie maanden boosterprik krijgen

Fransen kunnen vanaf dinsdag drie maanden na hun tweede inenting tegen het coronavirus een boosterprik krijgen. Dat heeft premier Jean Castex maandag bekendgemaakt nadat de Franse gezondheidsautoriteit HAS dat vrijdag had aanbevolen. Eerder was die termijn vijf maanden en sinds vrijdag was die even vier maanden.

Uit het regeringsoverleg over het coronavirus zijn ook meerdere maatregelen gekomen. Zo moeten mensen indien mogelijk minimaal drie dagen per week thuiswerken, mag er niet meer gegeten of gedronken worden in openbaar vervoer over lange afstanden en wordt de maximale grootte voor publiek bij evenementen teruggebracht naar 2000 personen binnen en 5000 buiten, aldus Castex tijdens een persconferentie. Mondkapjes kunnen ook verplicht worden gesteld in stadscentra, maar dat bepaalt het lokale stadsbestuur.

Vanaf 15 januari past Frankrijk de coronapas aan. De bestaande wordt vervangen door een vaccinatiepas. Negatieve tests zijn dan niet meer voldoende om toegang te krijgen tot een evenement of horecagelegenheid. De huidige pas wordt volgens media vervangen omdat die te vaak wordt vervalst.

De premier zei dat er momenteel niet wordt nagedacht over het invoeren van een avondklok, iets wat Frankrijk eerder wel had.