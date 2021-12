Aangifte Turkse bankenwaakhond tegen oud-topman centrale bank

Yilmaz was van 2006 tot 2011 topman van de Turkse centrale bank. Tegenwoordig zit hij in het Turkse parlement, waar hij tot de oppositie behoort. Onlangs zei hij in een televisie-interview dat de op dat moment sterk stijgende koers van de Turkse lira koopkansen bood voor beleggers. Daarmee stootte hij waarschijnlijk de autoriteiten tegen het zere been.

De Turkse lira daalde eerder deze maand nog naar een historisch dieptepunt waarbij de munt 60 procent minder waard was dan een jaar eerder. Erdogan nam maatregelen en vervolgens ging de koers weer hard omhoog. Dat was het moment dat Yilmaz van zich liet horen. Maar bij beleggers blijven er zorgen bestaan over het monetaire beleid van Turkije. De Turkse munt lira leverde maandag weer flink van zijn waarde in en is nog altijd tientallen procenten minder waard dan een jaar terug.

Valutaonrust

Van de vijf tegen wie een klacht is ingediend zijn er twee lid van de oppositie. Verder gaat het om een econoom en twee mediacommentatoren. De econoom heeft al publiekelijk gereageerd. Ze stelt helemaal niets verkeerds te hebben gedaan en zal zich tegen de beschuldigingen verdedigen.

Internationaal wordt juist het onorthodoxe economische beleid van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan als de veroorzaker gezien van de valutaonrust in het land. De inflatie in Turkije is zeer hoog, maar onder druk van Erdogan verlaagde de centrale bank sinds september herhaaldelijk de rente. De president ziet de rente het liefst zo laag mogelijk omdat hij gelooft dat een hoge rente zorgt voor hogere prijzen. Gebruikelijk beleid van economen is juist het verhogen van de rente om de inflatie in bedwang te krijgen.