Optochten gaan niet door tijdens carnaval in Keulen

De optochten en voorstellingen tijdens het carnaval in de Duitse stad Keulen gaan begin volgend jaar niet door in de gebruikelijke vorm. Het wordt het tweede jaar op rij dat de festiviteiten deels worden afgelast en deels worden aangepast vanwege de coronamaatregelen.

De optocht op Carnavalsmaandag (Rosenmontag) gaat niet door. Normaal gesproken komen daar honderdduizenden mensen kijken. Nu wordt nog onderzocht of de carnavalswagens verspreid door de stad worden neergezet, zodat mensen ze nog wel kunnen zien.

Ook de voorstellingen van het cabaret Stunksitzung uit Keulen zijn afgelast. Er waren 46 optredens ingepland, daarvoor waren meer dan 50.000 tickets verkocht. De regering van de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen vond het niet verstandig om zulke grote bijeenkomsten door te laten gaan in februari. Het cabaret is een belangrijke carnavalstraditie in Keulen en wordt nu voor het tweede jaar op rij afgelast.

Eerder waren alle grote evenementen die binnen zouden worden gehouden al afgelast, vanwege de opmars van de omikronvariant van het coronavirus. Carnaval is een van de grootste evenementen in het westen van Duitsland.