Luchtvaart onder druk op Wall Street door reeks annuleringen

Aandelen van United Airlines en Delta Air Lines stonden maandag op de beurzen in New York onder druk. De luchtvaartmaatschappijen zagen zich rond de kerstdagen genoodzaakt honderden vluchten te annuleren als gevolg van een piek in het aantal coronabesmettingen. Ook andere reisaandelen, zoals die van cruisemaatschappijen, stonden vanwege de virusvrees onder druk. Beleggers komen terug van een lang weekend. De handel in de laatste week van het jaar is traditiegetrouw dun.

Tijdens het kerstweekend werden meer dan 2800 vluchten in de VS geannuleerd. Doorgaans is de kerstperiode een van de drukste voor de luchtvaartsector. Luchtvaartmaatschappijen laten weten dat personeelstekorten zijn ontstaan nu de omikronvariant van het coronavirus wereldwijd snel om zich heen grijpt. Op maandag gingen zeker 800 vluchten niet door. Medewerkers raken besmet of zitten in quarantaine. United Airlines, dat een op de acht vluchten schrapte, verloor 2,5 procent aan beurswaarde. Delta Air Lines, dat ook zo’n 12 procent van zijn vluchten annuleerde, moest het doen met een min van 2,6 procent. American Airlines en Southwest Airlines verloren tot ruim 3 procent.

Ook op zee zorgt verspreiding van het virus rond de feestdagen voor overlast. Amerikaanse autoriteiten houden zo’n zestig cruiseschepen in de gaten vanwege uitbraken aan boord. Exploitanten van cruiseschepen Carnival, Royal Caribbean Cruises en Norwegian Cruise Line verloren tot ruim 4 procent.

Omikronvariant

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,2 procent hoger op 36.025 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 4751 punten. Techgraadmeter Nasdaq won 0,7 procent tot 15.763 punten.

Het sentiment in New York werd mede bepaald door de snelle verspreiding van de omikronvariant. Alleen al in de Verenigde Staten komen er wekelijks 150.000 besmettingen bij. Dat aantal zal naar verwachting snel stijgen. Het ziektebeeld van deze variant zou evenwel iets minder hevig zijn.

Coronavaccin

Farmaceut Moderna verloor ruim 1 procent. Het bedrijf wil niet meer openheid geven over de prijs van een coronavaccin, zoals een aandeelhouder graag zou zien. Vooral het gegeven dat Moderna vooral aan rijkere landen levert, steekt investeerder LGIM. Vanuit verschillende organisaties klonk eerder al kritiek op het gebrek aan leveringen aan armere landen door Moderna.

De euro was 1,1323 dollar waard, tegen 1,1319 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 73,63 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 76,76 dollar per vat.