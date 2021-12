Verloskundigen kunnen zwangeren prikken in Zuidwest-Nederland

Zwangere vrouwen kunnen zich in de regio Zuidwest-Nederland nu ook laten vaccineren door hun verloskundige. Het Rotterdamse ziekenhuis Erasmus MC levert de prikken aan de verloskundige praktijken waar ze nodig zijn. De cliënten kunnen zowel een vaccin krijgen als een booster. Ook kunnen ze eerst bij hun verloskundige terecht voor een adviesgesprek over vaccinatie.

Volgens het Erasmus MC merken verloskundigen dat zwangere vrouwen soms twijfelen over de veiligheid van een vaccinatie. Daarnaast is het voor sommigen te ver reizen. Verloskundige Femke Karels noemt het jammer als zij om die redenen afzien van een coronaprik, ‘want een ongevaccineerde zwangere vrouw kan ernstig ziek worden van corona’. Ze denkt dat deze nieuwe mogelijkheid drempelverlagend zal werken.

Onder de regio valt ook bijvoorbeeld Goeree-Overflakkee. Het is de bedoeling dat zwangere vrouwen ook hier op korte termijn een vaccinatie kunnen krijgen. Een ziekenhuisapotheker en hoogleraar van het Erasmus MC zorgt ervoor dat de vaccinaties gebruiksklaar en volgens de richtlijnen worden geleverd. De prikken worden na het zetten volgens de regels geregistreerd bij het RIVM.

Het Erasmus MC zegt zich zorgen te maken over zwangere vrouwen die klachten krijgen door het coronavirus. Het ziekenhuis deed onderzoek naar vroeggeboortes of doodgeboortes als gevolg van een beschadigde placenta door het coronavirus. In het Rotterdamse ziekenhuis belandden tot nu toe 33 zwangere vrouwen met Covid-19 op de intensive care; zij waren niet of onvolledig gevaccineerd.