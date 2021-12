VS en Rusland hebben begin januari veiligheidsoverleg

Rusland gaat volgende maand met de Verenigde Staten in gesprek over gewenste veiligheidsgaranties. Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov noemde in een interview geen datum voor de bijeenkomst, maar zei dat het meteen na de Russische nieuwjaarsvakantie zal plaatsvinden.

Dat betekent dat het topoverleg waarschijnlijk op zijn vroegst op 10 januari kan plaatsvinden. Lavrov zei dat de Amerikanen geen ‘ultimatums’ hoeven te verwachten, maar dat Moskou ook geen ‘eindeloze’ onderhandelingen gaat accepteren over de Russische eisenlijst. Het Kremlin wil onder meer dat de NAVO afziet van verdere uitbreiding naar het oosten.

De spanning tussen Rusland en het Westen loopt momenteel op door een Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. Dat Oost-Europese land wil graag lid worden van de NAVO. De VS hebben aangekondigd dat ze Rusland zware sancties gaan opleggen als het besluit tot een inval in het buurland.

De relatie tussen Rusland en Oekraïne is al jaren zeer gespannen. De Russen annexeerden in 2014 het Oekraïense schiereiland De Krim. Ook steunde Moskou de Oekraïense separatisten die eigen ministaatjes uitriepen in het oosten van hun land en de strijd aangingen met de prowesterse regering in Kiev. Moskou heeft berichten over een mogelijke invasie afgedaan als een poging om voor onrust te zorgen.