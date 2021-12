Topman Boskalis: vertrek uit Nederland staat bij ons op agenda

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis zou ervoor kunnen kiezen om uit Nederland te vertrekken. Topman Peter Berdowski van Boskalis zegt in een interview met De Telegraaf dat het bedrijf gedwongen wordt daarover na te denken als in Nederland qua internationaal zakendoen steeds meer wordt afgeweken van de Europese of internationale ontwikkeling.

In het interview werd hem onder andere gevraagd naar het vijandige politieke klimaat richting het fossiele bedrijfsleven. Berdowski zegt verantwoordelijk te zijn voor de continuïteit van de onderneming. Het schermen met een vertrek is volgens hem geen dreigement. ‘Maar het staat bij ons op de agenda, net als bij andere ondernemingen’, aldus de topman.

Volgens de topman is het sentiment in de richting van fossiel veranderd. Dat komt volgens hem deels omdat een bloeiend bedrijfsleven als vanzelfsprekend wordt ervaren. ‘Maar ook door een gebrek aan kennis in de Tweede Kamer’, aldus Berdowski. ‘Het zat er al aan te komen dat steenkool eruit ging, en we waren in een dialoog om op te schuiven richting duurzaam. Ik vind het zelf opmerkelijk dat gas, dat nu onderwerp is van een groot geopolitiek spel, nu op één hoop met kolen wordt geveegd.’

Hij wijst er ook op dat er eerst geld moet worden verdiend alvorens in vergroening kan worden geïnvesteerd. ‘Onze investeerders snappen dat we tot 2050 in een jarenlange transitie zitten.’ Het bedrijf haalt nu circa een vijfde van zijn omzet uit dienstverlening aan de olie- en gasindustrie.