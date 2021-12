Chinezen halen uit naar Elon Musk om ‘stapel ruimteafval’

Een ander beschreef Starlink als ‘Amerikaanse wapens voor ruimteoorlogvoering’. ‘De risico’s van Starlink worden geleidelijk aan blootgelegd, de hele mensheid zal betalen voor hun zakelijke activiteiten’, zei weer een ander op Weibo. Beijing maakte eerder deze maand bij de ruimtevaartorganisatie van de Verenigde Naties melding van twee bijna-botsingen met de satellieten van SpaceX. Dat gebeurde op 1 juli en op 21 oktober. China begon in april met de bouw van zijn ruimtestation, dat eind volgend jaar gereed moet zijn.

SpaceX heeft inmiddels 1900 satellieten in een baan rond de aarde gebracht voor Starlink. Daarmee wil het bedrijf van Musk breedbandinternet kunnen aanbieden in afgelegen gebieden. Starlink wil onder meer op prijs kunnen concurreren met aanbieders van bekabelde internetverbindingen. Er is heel veel geld mee gemoeid. Musk schatte eerder dat de totale investeringskosten tussen de 20 en 30 miljard dollar zullen uitkomen.

In totaal zouden er inmiddels bijna 30.000 satellieten en stukken puin rond de aarde zweven. Wetenschappers hebben er bij regeringen al eerder op aangedrongen data te delen zodat het risico op in potentie catastrofale botsingen wordt verkleind. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA moest eind november nog een ruimtewandeling afblazen vanwege het risico op een botsing met ruimteschroot. Musk tweette toen als reactie dat de baan van sommige satellieten was aangepast om de kans op botsingen te verkleinen.