Israëlisch ziekenhuis onderzoekt effect vierde coronaprik

De medewerkers in kwestie hebben voor 20 augustus een derde prik gehad. Ze worden nu voor de vierde keer ingeënt met het vaccin van Pfizer/BioNTech. Het ziekenhuis doet het onderzoek in samenwerking met het Israëlische ministerie van Gezondheid.

Premier Naftali Bennett kondigde vorige week aan dat onder anderen 60-plussers en zorgmedewerkers in aanmerking zouden komen voor een vierde vaccinatie. Volgens Bennett zou dit helpen ‘de omikrongolf te overwinnen die de wereld overspoelt’.

Het gezondheidsministerie liet later weten dat de nieuwe vaccinatieronde nog niet officieel in gang was gezet. Experts vonden dat er nog maar weinig informatie was over de effecten van zo’n vierde prik. Veel landen hebben al wel een begin gemaakt met derde prikken. Die ‘boosters’ moeten zorgen dat inwoners beter zijn beschermd tegen de nieuwe omikronvariant van het coronavirus.