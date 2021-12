Veel meldingen van ongevallen door gladheid in noorden en oosten

Bij de veiligheidsregio’s Drenthe, Groningen en Friesland komen veel meldingen binnen van ongevallen door de gladheid. Het KNMI heeft vanwege de gladheid code oranje afgekondigd. Rijkswaterstaat adviseert reizigers als dat mogelijk is hun reis uit te stellen tot code oranje voorbij is.

De A32 is in de richting Meppel dicht bij Steenwijk-Zuid vanwege een ongeval door de ijzel en de N31 is richting Leeuwarden dicht tussen Garijp en Leeuwarden-Oost vanwege een ongeluk.

De A7 was vanaf de Duitse grens richting Groningen dicht tussen Foxhol en de afrit Westerbroek na meerdere botsingen door de gladheid. Rijkswaterstaat en de ANWB meldden omstreeks 09.40 uur dat de weg weer open is.