Problemen wereldwijd reisverkeer houden ook na kerstdagen aan

De problemen in het internationale reisverkeer houden ook na het kerstweekend aan. Duizenden reizigers kregen te horen dat hun vliegreis maandag niet doorgaat. Luchtvaartmaatschappijen annuleren volgens cijfers van website FlightAware zo’n 1100 vluchten.

De afgelopen dagen waren al zo’n 8300 andere vluchten geschrapt in een van de drukste periodes van het jaar. Sommige luchtvaartmaatschappijen hebben aangegeven dat personeelstekorten zijn ontstaan nu de omikronvariant van het coronavirus wereldwijd snel om zich heen grijpt. Medewerkers raken besmet of zitten in quarantaine.

De geannuleerde vluchten vormen een klein deel van het totale aantal wereldwijde vliegreizen per dag, maar komen wel op een lastig moment. Veel mensen gaan aan het eind van het jaar op reis om vrienden en familie op te zoeken.

Ook op zee zorgt verspreiding van het virus rond de feestdagen voor overlast. De Amerikaanse autoriteiten houden zo’n zestig cruiseschepen in de gaten vanwege uitbraken aan boord. De krant The Washington Post bericht dat sommige van de enorme vaartuigen vanwege zorgen over het virus niet konden aanleggen op de Antilliaanse eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao.

Het ging onder meer om het schip Carnival Freedom, dat niet naar Bonaire kon. Meerdere passagiers vertelden dat ze tijdens de kerstdagen de openbare plekken op het schip uit voorzorg zoveel mogelijk vermeden. Een vrouw aan boord vergeleek haar cruise tegenover The Washington Post met ‘rondvaren in een petrischaal’, een schaaltje waarin wetenschappers bacteriën kunnen kweken.