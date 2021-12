Chinese autoriteiten desinfecteren hele stad Xi’an

De Chinese autoriteiten zijn begonnen met het rondspuiten van desinfectiemiddel in de stad Xi’an om een corona-uitbraak tegen te gaan. China meldde maandag 162 nieuwe besmettingen, waarvan 150 zijn vastgesteld in Xi’an. De stad met 13 miljoen inwoners ging vorige week in een strenge lockdown.

De autoriteiten vragen mensen om hun ramen dicht te houden en geen oppervlaktes van gebouwen of planten op straat aan te raken. Vorige week, nog voor de lockdown inging, begon Xi’an met het testen van alle inwoners.

China vreest dat er besmettingen onopgemerkt blijven, waardoor het virus uiteindelijk op meer plekken in het land kan opduiken. De overheid hoopt de uitbraak de kop in te kunnen drukken voordat de Olympische Winterspelen in februari van start gaan in Beijing.

China voert een streng coronabeleid. Uitbraken worden bestreden met lokale lockdowns en het massaal testen van inwoners.