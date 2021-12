Frituurvet in riolering is flinke kostenpost voor waterschappen

Gebruikt frituurvet verdwijnt nog te vaak in het toilet of in de gootsteen. Het gestolde vet kan dan aan de binnenkant van de rioolleidingen gaan zitten en dat zorgt voor verstoppingen. Daarvoor waarschuwt de Unie van Waterschappen met de jaarwisseling in aantocht, wanneer veel mensen thuis oliebollen bakken. De zuivering en afvoer van oliebollenvet kost de waterschappen jaarlijks enkele miljoenen euro’s, zeggen ze.