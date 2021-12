VS monitoren meer dan 60 cruiseschepen vanwege besmettingen

De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC houdt meer dan zestig cruiseschepen in de gaten vanwege coronabesmettingen aan boord. Een aantal boten is geweigerd bij verschillende havens in het Caribische gebied.

Zo mocht de Odyssey of the Seas van Royal Caribbean International, waar deze week 55 mensen positief hadden getest, niet aanmeren in Curaçao en Aruba. De Carnival Freedom van Carnival Cruises werd vanwege een aantal coronagevallen geweerd in Bonaire. Laatstgenoemde schip arriveerde zondagochtend in Miami waar alle passagiers van boord gingen. Volgens Carnival Cruises gaat de volgende trip door zoals gepland en worden alternatieve bestemmingen gezocht indien boten opnieuw worden geweigerd bij havens.

Door de coronacrisis waren cruises meer dan een jaar stilgelegd. Cruiseschepen mogen sinds juni weer uitvaren en aan boord gelden coronamaatregelen. Werknemers en passagiers moeten bovendien verplicht gevaccineerd zijn om te mogen meevaren.