De begrafenis van de Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu is vastgesteld op 1 januari, heeft zijn stichting aangekondigd.

Tutu overleed zondag thuis op 90-jarige leeftijd. Tutu was een Nobelprijswinnaar en bekend tegenstander van de apartheid in Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika en de hele wereld is bedroefd gereageerd op zijn overlijden.