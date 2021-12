Al snel 2 miljoen kijkers in honderd landen voor The Streamers

De livestream van het optreden van The Streamers in de Efteling is zondag al door minimaal twee miljoen mensen bekeken. Dat werd kort na het begin van de show bekendgemaakt. De organisatie meldt dat de stream in honderd verschillende landen gevolgd wordt.

Rond kwart voor negen, een kwartier nadat de show officieel was begonnen, waren er volgens de band al twee miljoen kijkers. Het optreden van de groep dat eerder dit jaar in mei in De Kuip werd gegeven, trok 1,9 miljoen kijkers.

De show ging van start met een opvoering van It's Beginning to Look a Lot Like Christmas door Guus Meeuwis, Nick Schilder en Emma Heesters. Van laatstgenoemde was vooraf niet bekend dat zij ook zou optreden. De artiesten waren overwegend winters gekleed met dikke jassen, mutsen en handschoenen aan.

Grote interesse

Een uur voor aanvang waren er al een half miljoen mensen online binnen. Er waren bovendien geen problemen met de digitale inloop. Op Koningsdag was dat anders, toen begon het optreden van The Streamers later vanwege technische problemen.

De virtuele deuren gingen om 18.30 uur open voor het voorprogramma met Qmusic-dj Menno Barreveld. De show zelf begon om 20.30 uur na een rondleiding over de set door Frank Lammers, de manager van de supergroep. Onder anderen Kraantje Pappie, Rolf Sanchez, Maan, Ronnie Flex, Meau en Danny Vera treden ook op.