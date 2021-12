Koning: Tutu streed voor recht en vrede en gaf hoop een stem

‘Met onverwoestbare blijmoedigheid streed hij voor recht en vrede. Hij gaf stem aan de hoop. Zijn innemende persoonlijkheid en karakteristieke lach hadden een grote wervende kracht en hielpen velen op het pad naar verzoening’, aldus de koning en koningin.

Tutu overleed zondag op 90-jarige leeftijd. Desmond Mpilo Tutu was een vasthoudende tegenstander van de apartheid in Zuid-Afrika. Voor zijn geweldloos verzet kreeg de zwarte geestelijke in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede.

In 1985 werd Tutu de eerste zwarte aartsbisschop van Kaapstad en daarmee het hoofd van de Anglicaanse Kerk van zuidelijk Afrika. In de jaren 80 werd Tutu enkele malen gearresteerd, onder meer in 1988 toen hij protesteerde tegen het verbieden van zeventien antiapartheidsorganisaties. De apartheid was volgens Tutu niet alleen onrechtvaardig, maar ook on-Bijbels en onchristelijk.